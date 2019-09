Dadone, chi è il ministro per la Pubblica Amministrazione

Fabiana Dadone, cuneese, 35 anni, laureata in giurisprudenza, è stata molto attiva sia nel volontariato che nelle battaglie degli albori del Movimento 5 stelle. Eletta deputata per la prima volta alle elezioni de 2013, torna in Parlamento nel 2018 per la seconda volta e resta componente della I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), della Giunta per le Elezioni e del Comitato per la Legislazione della Camera dei deputati dove le viene assegnata la Presidenza. Prende il posto della ministra leghista Giulia Bongiorno.

Nicola Zingaretti che, all’uscita dalle consultazioni con il presidente Sergio Mattarella, ha annunciato che il Pd avrebbe accolto il nome proposto dai Cinque Stelle. Dopo di lui anche Luigi Di Maio ha annunciato il sì definitivo ad un governo “ L’accordo tra M5S e Pd sulla premiership di Conte è stata ufficializzato dal Segretario demche, all’uscita dalle consultazioni con il presidente Sergio Mattarella, ha annunciato che il Pd avrebbe accolto il nome proposto dai Cinque Stelle. Dopo di lui ancheha annunciato il sì definitivo ad un Conte bis ”. Poi, dopo l’ok al programma in 26 punti e il Sì del 79 per cento degli iscritti alla piattaforma Rousseau, Conte è salito al Quirinale con la squadra di ministri.

