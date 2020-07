Chico Forti, Fdi chiede giustizia: «Deve scontare il resto della pena in Italia»

Iniziativa del gruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, intervenuto nell’Aula di Montecitorio per chiedere che Chico Forti rientri il prima possibile in Italia. « Tutte le forze politiche in modo unitario e trasversale - ha detto il capogruppo Francesco Lollobrigida - si attivino per impegnare il Governo a fare di tutto affinché il nostro connazionale possa scontare il residuo della pena qui in Patria. Chiediamo anche la possibilità di revisionare il processo che Forti ha subìto negli Stati Uniti, a nostro avviso pieno di lacune e irregolarità, al fine di arrivare finalmente a verità e giustizia per un connazionale che si è sempre proclamato innocente e che da vent’anni è detenuto in un carcere statunitense». Al termine dell’intervento di Lollobrigida, tutti i parlamentari di Fdi presenti in Aula hanno esposto un volantino con scritto “Giustizia per Chico Forti”.

