Chico Forti, blitz di Enrico Montesano in Senato: «Ha diritto a ritornare in Italia, scriverò a Trump se serve»

Blitz di Enrico Montesano in Senato per sposare la causa di Chico Forti, ex velista e produttore televisivo, da 20 anni in carcere in Florida con l'accusa di omicidio. Una vicenda piena di ombre. Montesano in Senato ha perorato con alcuni esponenti di maggioranza e opposizione la causa di Forti: "Ha diritto a ritornare in Italia, scriverò a Trump se serve". Sabato dalle 10 alle 13 la manifestazione davanti a Montecitorio.

Chico Forti, Di Maio: «Dobbiamo lavorare con intelligenza per riportarlo a casa»

