Francesca Pascale a raffica contro Salvini

Sul profilo WhatsApp di Lady Berlusconi si leggono molti attacchi a Salvini. Francesca Pascale non ha problemi nel condividere con i numerosi contatti telefonici (che possono leggere i suoi status pubblici) quale sia la sua opinione sul capo della Lega. Che poi, fino a prova contraria, sarebbe ancora alleato del suo Silvio in una miriade di città e regioni. Ecco alcune perle del Pascale-pensiero: “Lercio e buffone”, scritto a caratteri cubitali sulla foto del ministro dell’Interno; “Omofobi” e “Pagliacci senza gloria” sull’immagine del leghista con Marine Le Pen. Poi anche una vignetta di Vauro che raffigura il “Capitano”, e la didascalia di Lady B. vagamente allusiva: “È contro i diritti civili e le droghe… ma vuoi vedere che…”. E ancora: foto di striscioni contro il leghista e della famosa copertina di Rolling Stone anti Salvini (pure qui con il gioviale commento: “Buffone!”). Silvio certamente si sara lamentato, con Francesca, per questi attacchi a Matteo: ma neanche tanto.