Forza Italia, Tajani: «Consiglio nazionale il 15 luglio». Fabio Roscioli nuovo tesoriere del partito

Chi sarà il succesore di Silvio Berlusconi? Cresce il totonome per l'erede del Cavaliere. Al via la riunione dei gruppi di Forza Italia. Sul banco della presidenza sono seduti Antonio Tajani, i due capigruppo Licia Ronzulli e Paolo Barelli e l'eurodeputato Fulvio Martusciello. In apertura della riunione è stato anche osservato un minuto di silenzio in ricordo del Cavaliere.