Firenze, Funaro: «Prima città ad applicare salario minimo in appalti Comune». E il centrodestra candida Eike Schmidt

Martedì prossimo «porteremo in giunta comunale di Firenze una delibera, per cui non sono solo promesse, ma anche fatti, per far in modo che la nostra sia la prima città in assoluto che partirà per applicare il salario minimo in tutti gli appalti del Comune». Lo ha affermato Sara Funaro, assessora comunale al Welfare e candidata sindaco di Firenze, che oggi ha partecipato a una iniziativa con la segretaria del Pd Elly Schlein.

«Oggi è una bella giornata - ha detto - una giornata di partecipazione, in pochissimo tempo tantissimi iscritti al partito e non solo hanno risposto per questo appuntamento.

Abbiamo appena fatto un passaggio in via Mariti, dove siamo andati a depositare un fiore in ricordo delle vittime. Oggi sarà un momento in cui confrontarsi con gli iscritti del nostro partito, con tutti quelli che hanno partecipato, e anche per lanciare una proposta importante alla quale tengo moltissimo, che è la proposta sul salario minimo».

Schmidt candidato sindaco per il centrodestra

«È tempo di scelte. Per Forza Italia, la candidatura a sindaco di Eike Schmidt per il centrodestra a Firenze è l'indicazione migliore per la nostra coalizione, e per tutte le forze sociali e civiche che vogliono mettere fine all'amministrazione pluridecennale della città da parte della sinistra. Il centrodestra è pronto, ed è al lavoro per vincere: questa è davvero la volta buona, Schmidt è un candidato di spessore che incontra grandi consensi trasversali in città e sarà il valore aggiunto dell'alleanza». Lo dichiarano in una nota il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo al senato e responsabile nazionale Enti locali di Forza Italia e Marco Stella, coordinatore regionale del partito in Toscana.

«Forza Italia a Firenze ha iniziato già da tempo a lavorare sul programma, presentando il manifesto delle 50 idee, oltre ad una campagna di ascolto che sta andando avanti con risultati che ci danno grande entusiasmo - sottolineano Gasparri e Stella -. Metteremo a disposizione delle forze di centrodestra e del candidato sindaco il nostro programma, le nostre idee e i nostri valori, consapevoli della competenza e della qualità che esprimono i candidati della nostra lista al Consiglio comunale».