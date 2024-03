Domenico Lacerenza, chi è il candidato del centrosinistra in Basilicata

Fumata bianca per il centrosinistra in Basilicata. Il campo largo ha trovato il suo candidato. E’ stato il dottor Domenico Lacerenza, 66 anni, oculista di Venosa di origini barlettane e attualmente primario del reparto di Oculistica dell'ospedale San Carlo di Potenza.

Ma dopo la candidatura non mancano le polemiche: «Ritirare la candidatura di Domenico Lacerenza o promuoviamo il polo dell'orgoglio lucano» avrebbero chiesto attivisti, sindaci, amministratori sindacalisti e dirigenti del Pd e del centrosinistra lucano formalizzato in un documento diffuso da Giovanni Petruzzi, all'epoca coordinatore della mozione Cuperlo. Petruzzi ha definito anche «quanto mai opportuno ed urgentissimo» che sia convocata la direzione regionale del Pd, «che non ha mai discusso né deliberato la candidatura a presidente di Lacerenza». Il partito, però smentisce le voci secondo le quali l'oculista potrebbe ritirare la propria candidatura.