Fincantieri, Conte: «Siamo a buon punto». Bono e Massolo verso la riconferma

«Sulle nomine siamo a buon punto, a un ottimo punto. Anche su Fincantieri». L'ha detto il premier Giuseppe Conte, intercettato mentre pranzava con i suoi collaboratori e col portavoce Rocco Casalino in un ristorante in piazza del Parlamento, a due passi da palazzo Chigi. «Le frappe erano ottime>, ha poi scherzato sulla cena di ieri con i due vicepremier, « le ho offerte io». Il governo per la società cantieristica sembra andare verso la riconferma degli attuali vertici: l'amministratore delegato Giuseppe Bono e il presidente Giampiero Massolo. In un primo tempo i 5Stelle hanno puntato su un avvicendamento al vertice di Fincantieri, ma il fuoco di fila che si è alzato in difesa di Bono e Massolo visti gli ottimi risultati del gruppo cantieristico negli ultimi anni, sembra avere portato Di Maio a più miti consigli.