Gualtieri contro la Lega: «Borghi vuole l'uscita dall'euro». Salvini: «Noi contro governo pericoloso»

Duro attacco del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a Matteo Salvini. «È noto - ha detto il ministro al termine dell'Ecofin - che Borghi e la Lega sono per l'uscita dall'euro e quindi si confermano nemici degli interessi dell'Italia, della tutela dei risparmi. Se si facesse quello che dice Borghi gli italiani perderebbero molti soldi, il valore dei loro stipendi e delle loro pensioni, verrebbe drasticamente ridotto, quindi l'Italia sarebbe un Paese molto più povero, è una ricetta fallimentare che per fortuna non incontra il favore degli italiani».

MES, Centeno conferma: trovato accordo di principio

Pronta la replica di Salvini: «Nessuna uscita dall'Euro o dall'Europa, la Lega vuole solo fermare un governo che mette a rischio la democrazia, la sovranità e i risparmi degli italiani. Sabato e domenica saremo in più di 1.000 piazze italiane per informare e raccogliere firme: #stopmes».



© RIPRODUZIONE RISERVATA