Eugenio Giani, chi è il candidato alla presidenza della Regione Toscana

Nato a Empoli il 30 giugno 1959 e residente a Sesto Fiorentino. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Firenze è coniugato con Angela, padre di Gabriele e del piccolo Lorenzo., candidato alla presidenza dellada parte della coalizione di centrosinistra, ad eccezione di Sinistra 2020, Sinistraitaliana e Articolo 1, è stato eletto nel Consiglio comunale di Firenze nel 1990 - spiega il suo profilo pubblicato sul sito della Regione Toscana -, svolgendo nel tempo funzioni di presidente della Commissione per l’elaborazione dello statuto e poi più volte assessore, dalla Mobilità ai Lavori Pubblici, dallo Sport alle Tradizioni popolari fiorentine, dalla Toponomastica alle Relazioni internazionali, infine alla Cultura dal settembre 2008 al giugno 2009.E’ stato presidente del Consiglio comunale di Firenze, avendo ricevuto alle elezioni comunali del 2009 il maggior numero di consensi tra i consiglieri comunali. Uomo di cultura e appassionato di storia, nel tempo ha ricoperto gli incarichi di: Presidente del Museo Stibbert, presidente dell’associazione “Museo dei Ragazzi”, presidente della Federazione Regionale dei Giochi Storici; Presidente della Società Dantesca Italiana, Presidente Del Museo Casa di Dante e Presidente degli Amici dei Musei. E’ autore di numerosi saggi e libri su vari argomenti di carattere sportivo e culturale.Tra i libri in particolare si ricorda “Firenze e la Fiorentina” con il quale l’autore ci conduce in un’inedita carrellata delle vicende che lo videro protagonista nei momenti critici del Club Viola culminati con il fallimento del 2002 e la ricostruzione della società quale fondatore insieme all’allora sindaco di Firenze Leonardo Domenici, prima della cessione al gruppo Della Valle. Inoltre il volume “Festività Fiorentine”, insieme a Luciano Artusi e Anita Valentini, “Il Corteo della Repubblica Fiorentina” con Luca Giannelli e “Il centocinquantesimo anniversario del plebiscito in Toscana per l’unità d’Italia” (11-12 Marzo 1860) insieme alla storica Anita Valentini. Nel 2012 con la casa editrice Polistampa pubblica “Firenze Giorno per Giorno”.Nel dicembre del 2018 è uscito il suo ultimo volume “La Toscana Giorno per Giorno”. E’ stato eletto in Consiglio Regionale per la la prima volta alle consultazioni regionali del 28 e 29 marzo 2010 è candidato nella circoscrizione di Firenze nella lista del PD-Riformisti toscani. Rieletto nelle elezioni del 2015, dal 25 giugno 2015 è Presidente del Consiglio Regionale della Toscana. Ha aderito al gruppo Partito Democratico. Da sempre impegnato nel mondo dello Sport ha ricoperto i seguenti incarichi: - delegato provinciale CONI Firenze in carica, appena confermato nel 2017. - componente del Consiglio Nazionale CONI, carica appena confermata nel 2017 - Vicepresidente dell’AONI, Accademia Olimpica Nazionale Italiana - Presidente Onorario della FAE, Federazione Atletica Europea