Sindaco Roma, Enrico Michetti canditato del centrodestra in ticket con Matone vice: «Contento ed emozionato»

Il centrodestra ha sciolto la riserva sul nome del candidato sindaco di Roma. A correre sarà Enrico Michetti, in ticket con il Simonetta Matone. È quanto è stato definito nel tavolo di coalizione di oggi al palazzo dei gruppi della Camera. Paolo Damilano sarà invece il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana, poi, sarà ufficializzata la candidatura per la Regione Calabria.

L'ANNUNCIO DI SALVINI - «La prossima settimana presenteremo la squadra per Roma e non vedo l'ora. Enrico Michetti sarà il candidato sindaco, Simonetta Matone il pro sindaco, ci ho parlato io. Su Vittorio Sgarbi assessore alla Cultura vedremo. Stiamo formando una squadra su Roma», ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, uscendo dal tavolo di coalizione. «Come abbiamo trovato un accordo su Roma, troveremo un accordo anche su Milano» per quanto riguarda il candidato sindaco del centrodestra, ha aggiunto.

«CONTENTO ED EMOZIONATO» - «Sono assolutamente lusingato e ringrazio per questo tutti i partiti della coalizione di centrodestra. Sono contentissimo del ticket la dottoressa Matone insigne magistrato. Roma è la mia città e il mio sogno. Ora iniziamo insieme questa grande avventura per restituire insieme alla Città Eterna il ruolo di Caput Mundi», le prime parole di Michetti.

IL PROFILO DEL CANDIDATO - Enrico Michetti è conosciuto da molti cittadini come la voce di Radio Radio, anzi il «tribuno» che commenta un po' tutti i temi caldi dell'agenda politica, compresi i problemi di una città come Roma. Classe 1966, è nato il 19 marzo nella città che aspira a governare. Laureato in Economia aziendale, svolge l'attività di avvocato e professore universitario di diritto pubblico presso l'Università di Cassino. Nel 2010 fonda il «Sistema Gazzetta Amministrativa», un progetto sperimentale per la formazione, informazione, assistenza e aggiornamento giuridico della Pubblica Amministrazione. Consulente dell'ANCI, da oltre 20 anni fornisce assistenza ai sindaci nelle procedure più variegate: trasporti, igiene urbana, piano regolatore, procedimenti amministrativi.

LE PAROLE DELLA MELONI - Enrico Michetti e Simonetta Matone «sono due professionisti straordinari, con curriculum straordinari» ma «anche capaci di parlare coi cittadini», ha detto invece la leader di Fdi Giorgia Meloni al termine del vertice del centrodestra. «Abbiamo fatto grandi passi avanti come centrodestra - ha aggiunto - per vincere le prossime amministrative. Per Roma presentiamo due professionisti straordinari, che ringraziamo, con uno straordinario curriculum, ed ora aspettiamo la campagna elettorale per farli conoscere ai cittadini, e far conoscere ai romani come vogliamo far ripartire la città dopo il disastro dell'amministrazione Raggi». «Sono competenti - ha concluso - ma sanno anche parlare con i cittadini, con empatia».

LA POSIZIONE DI FORZA ITALIA - «Il ticket Michetti-Matone è la migliore soluzione possibile per allargare i confini del centrodestra e per vincere a Roma», ha sottolineato invece il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. «Combatteremo insieme la battaglia per cambiare questa città. Abbiamo visto che cosa è successo ieri con il maltempo. Ribadisco che il centrodestra va unito, mentre il centrosinistra ha tre diversi candidati». Alla domanda se il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, recentemente passato in Forza Italia potesse essere un elemento della squadra del centrodestra su Roma, Tajani ha chiarito: «Sarà candidato nella lista di Forza Italia».