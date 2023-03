Elly Schlein cambia il Pd: Boccia e Braga capigruppo (tra le fibrillazioni), ora la partita della segreteria

Elly Schlein sta creando la sua versione del Pd, un partito che si muove sia dentro che fuori dai palazzi delle istituzioni, che porta le lotte della società nelle aule parlamentari e il partito "nei luoghi dei bisogni degli italiani", come ha dichiarato il neo capogruppo al Senato, Francesco Boccia. Schlein ha voluto che fosse lui a guidare i senatori, così come ha spinto per l'elezione di Chiara Braga alla Camera, decisioni che sono il risultato di un preciso schema volto a cercare il massimo accordo tra l'azione dei gruppi e la linea del partito, non sempre in sintonia in questi anni.

Berlusconi ricoverato al San Raffaele per controlli, dimissioni previste per domani mattina https://t.co/JwDHmxrhcl — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) March 28, 2023

Boccia capogruppo Pd Senato: Portare in Aula istanze delle piazze

Elly Schlein, attesa per la squadra

Oggi è stato definito il lato parlamentare con l'elezione dei due nuovi presidenti. La prossima settimana la squadra di Schlein per la segreteria sarà completata e si prevede che includa membri della minoranza. La stessa Schlein ha proposto questo agli altri parlamentari, dicendo: "Stiamo lavorando per creare un assetto complessivo ed equilibrato, rispettoso del pluralismo e del risultato delle primarie".

Chiara Braga e Francesco Boccia nella foto Ansa

Schlein alla prova di forza sui capigruppo Pd

Elly Schlein, i nodi

Ci sono ancora alcuni passaggi da completare per definire gli assetti, come la nomina dei vicecapigruppo, dei segretari d'aula e dei tesoriere per i gruppi parlamentari. Questa partita si intreccia con le nomine in segreteria, che sono state allargate ad esponenti della minoranza, e a questo si sta lavorando. Tuttavia, ci sono stati alcuni strascichi polemici emersi durante gli interventi di Lorenzo Guerini alla Camera e di Simona Malpezzi, Sandra Zampa e Graziano Delrio al Senato. La decisione di affidare la guida di entrambi i gruppi a due esponenti della maggioranza ha creato tensioni nei giorni scorsi. Guerini ha espresso esplicitamente la sua opinione in una riunione del gruppo, alla presenza di Schlein: «La complessità richiede la condivisione se si vuole raggiungere una prospettiva unitaria e quindi, formulando una mia opinione per non essere omesso nel dibattito, ritengo che questo passaggio abbia avuto elementi di forzatura politica sia nell'interpretazione del risultato congressuale che nel rapporto con l'autonomia dei gruppi parlamentari».

Giovanni Donzelli: «FdI è il partito dei conservatori. Schlein? Vediamo in Friuli»

Elly Schlein, la partita della segreteria

Nei primi giorni della prossima settimana dovrebbe essere chiusa la partita della segreteria. I nomi in pole restano gli stessi da settimane a partire da Marco Furfaro, possibile vice segretario con delega all'informazione. E quindi Marco Sarracino che potrebbe ricoprire l'incarico di responsabile Organizzazione, Alessandro Zan per i Diritti, Stefania Bonaldi per gli Enti locali, Antonio Misiani all'Economia, e poi Michela De Biase, Alfredo D'Attore da Articolo 1. Potrebbe avere un ruolo anche Gaspare Righi, molto vicino a Schlein e in questi giorni presente accanto alla segretaria in Parlamento, insieme al portavoce Flavio Alivernini. Per la minoranza, nell'area dei neo ulivisti un ruolo potrebbe averlo anche Pina Picierno, che ha accolto nei giorni scorsi Schlein a Bruxelles. Mentre si parla di Alessandro Alfieri come responsabile Esteri e di un ruolo per Davide Baruffi, molto vicino a Bonaccini.

Meloni, Schlein e ora Marta Fascina: il timone della politica nelle mani delle donne