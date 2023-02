Pd, Amendola su Bonaccini: «Lo voterò per la sua determinazione e visione progressista»

Botta e risposta, amichevole e di sostegno, tra l'onorevole Enzo Amendola e il candidato al congresso del Pd Stefano Bonaccini. L'onorevole, attraverso un post pubblicato su Facebook, ha utilizzato parole di supporto nei confronti del presidente della regione Emilia-Romagna.



Gli elogi su Facebook

«Nei suoi primi 16 anni il Pd ha assunto su di sé la responsabilità delle scelte difficili per il Paese, anche quando non era conveniente. Oggi partecipiamo a un congresso di ricostruzione della vera casa dei progressisti italiani, europeisti e socialisti, ambientalisti e con i piedi ben piantati nella realtà. Voterò Stefano Bonaccini perché vedo in lui la determinazione e la solida vocazione che ci ha portato a vincere in tante comunità, sapendo coniugare visione di progresso e soluzioni pragmatiche, senza mai perdere di vista i bisogni dei cittadini. Ha dimostrato di saper reggere l'urto dei populisti e della destra e mi lega la stima di una comune storia di militanza»





«Ora sgomberiamo il campo dalle difficoltà - continua il deputato dem eletto in Basilicata - e con passione continuiamo questa fase costituente del nuovo Pd, anche dopo la celebrazione delle primarie».



La risposta

Dopo poco è arrivata anche la risposta di Stefano Bonaccini che ha scelto un altro social per i ringraziamenti: «Grazie Enzo Amendola per il sostegno. Per me molto importante».