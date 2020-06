​Dl Rilancio, Fdi: ennesimo bavaglio a dialogo parlamentare

"E' scandaloso l'ennesimo bavaglio che il governo ha messo al dialogo parlamentare, questa volta per mano della commissione Bilancio della Camera". Lo dichiarano i deputati di Fratelli d'Italia, Ylenia Lucaselli e Paolo Trancassini. "Dopo che per giorni - proseguono i parlamentari - la maggioranza non aveva riunito la commissione, convocandoci solo in apparenza anche di domenica per far credere a tutti che lavorassimo anche nei festivi, nel momento in cui Fdi discute i propri emendamenti, e' stato convocato l'ufficio di presidenza per chiedere il contingentamento dei tempi. Tutto cio' e' avvenuto con la scusa della volonta' di chiudere i lavori entro mercoledi', spazzando via ogni possibilita' di dialogo circa i grandi temi come l'economia, il turismo, l'automotive, le professioni. E cosi' mentre Fdi vuole tagliare le marchette e i vari sprechi, loro invece continuano ad assegnare consulenze a fantomatici esperti, uccidendo ogni possibilita' di dialogo con l'opposizione".

