Le persone con disabilità potranno circolare con i loro veicoli su tutto il territorio nazionale con un unico permesso : ne basterà uno per accedere alle Ztl in tutta Italia. E' questa una delle novità introdotte dal decreto Semplificazioni, uscito in Gazzetta ufficiale, secondo quanto riporta il ministero dell'Innovazione sul suo sito, facendo un elenco delle misure volte alla digitalizzazione.La riforma sarà possibile grazie ad una piattaforma unica informatica, presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che consentirà di verificare le targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, si spiega. Oggi invece, viene ricordato, il permesso di circolazione per accedere nelle zone a traffico limitato (Ztl) per i veicoli delle persone con disabilità è valido solo nel Comune in cui è stato richiesto. Per poter accedere alle Ztl in altri Comuni è necessario effettuare una pratica.LA LEGGEOccorre ricordare che, attualmente, la legge italiana prevede che la persona disabile (o chi la accompagna) dotata di contrassegno auto possa circolare e sostare nelle zone a traffico limitato, oltre che nelle aree pedonali urbane, qualora nelle medesime aree sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli di trasporto di pubblica utilità. A stabilirlo è l'art. 11 del DPR. 503/1996. A questo diritto si aggiunge però l'obbligo, per il conducente, di comunicare al Comune nel quale si intende transitare, il numero di targa dell'auto che accederà alla Ztl. Tale comunicazione va fatta entro le 48 ore successive al transito. Si tratta di una prescrizione richiesta dai Comuni.LE REAZIONI«Il permesso unico per i cittadini diversamente abili per accedere nelle Ztl delle grandi città italiane commenta il Movimenyo 5 Stelle è una rivoluzione di civiltà che semplifica la vita a milioni di cittadini e alle loro famiglie. Ringraziamo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la maggioranza di governo per aver dimostrato con gesti concreti di essere vicini a una categoria di cittadini fortemente penalizzata che più di ogni altra ha bisogno di semplificazioni in una società non sempre attenta ai loro bisogni. Dotarli di un unico permesso per accedere alle zone a traffico limitato delle grandi città è un grande passo in avanti che può agevolarli negli spostamenti nell'ottica di una società che sia veramente inclusiva per tutti».