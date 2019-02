«Di Maio torni a fare lo steward»: l'attacco di Fi in Senato

Deve tornare a fare lo steward! Lo gridano a Luigi Di Maio (che però non è presente in aula) a Palazzo Madama. Momenti di tensione e di sfottò nell’emiciclo e nei corridoi. Si sta svolgendo l'esame degli emendamenti al decretone su reddito di cittadinanza e quota 100.



Il senatore Antonio Saccone di Forza Italia, al termine del suo intervento di attacco ai ministri pentastellati, ha ricordato una delle attività lavorative svolte dall’attuale vice premier Di Maio (assente dall'aula) prima di entrare in politica, quella di steward negli stadi:

All’epoca tutti lo guardavano e lui garantiva la sicurezza

.



Saccone ha poi mostrato un gilet arancione con la foto del capo M5S e la scritta 'steward'. A riprenderlo, la Presidente Casellati:

Non tollero queste manifestazione da stadio

. Intanto in Transatlantico i senatori grillini fanno spallucce:

Attacchi di questo tipo fanno male a chi lo fa. Dimostrano che Luigi, al contrario di tanti poltronisti berlusconiani miracolato dal Cavaliere, un lavoro lo ha fatto. Loro hanno solo e sempre detto sissignore!

.

