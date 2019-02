Di Maio-gilet gialli, Parigi: «Incontro è una provocazione inaccettabile»

«Una provocazione inaccettabile». Così Parigi definisce l'incontro di ieri in Francia fra il vice primo ministro Luigi Di Maio e alcuni responsabili dei gilet gialli. Si tratta, secondo il portavoce del Quai d'Orsay, di «una nuova provocazione inaccettabile fra paesi vicini e partner in seno all'Unione europea».

Di Maio cerca sponde in Europa Ma i Gilet gialli: niente alleanze

Intanto la capolista Ric dei gilet gialli, Ingrid Levavasseur, ha parlato di incontro organizzato alle sue spalle. «Non dico che non dobbiamo incontrare Di Maio. Anzi, sarei onorata di poterlo incontrare, ma non ora, è troppo presto». Niente incontro quindi la prossima settimana, come detto da Chalencon? «Ho sempre detto che avrei voluto farlo a fine febbraio, quando ci saremo strutturati meglio. E invece ieri è stato organizzato un incontro alle mie spalle. Quello che ha fatto Chalencon è disonorevole. Mi dispiace solo che Di Maio sia rimasto spiazzato da tutta questa situazione e non è certo colpa sua».



