Di Maio attacca la Lega: «Mi preoccupa deriva di ultradestra»

Duro attacco di Luigi Di Maio alla Lega. «Dire che per risolvere il problema della crescita demografica bisogna chiudere in casa la donna a fare figli o abolire legge aborto, o discriminare e odiare qualcuno, non è accettabile - ha detto il vicepremier M5s a Stasera Italia - A me preoccupa questa deriva di ultradestra che a volte anche la Lega abbraccia e mi costringe a prendere posizione».

