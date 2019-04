Vitalizi Regioni, intesa per l'abolizione. Di Maio: traguardo storico. Salvini: basta privilegi

«C'è l'intesa per l'abolizione dei vitalizi nelle Regioni». M5S esulta per quello che Di Maio definisce un «traguardo storico». «Taglio di sprechi e privilegi, con la Lega si passa dalle parole ai fatti. Ne sono orgoglioso!», interviene subito anche il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

«Oggi è un'altra giornata storica. Da ricordare. Dopo il taglio dei vitalizi in Parlamento, abbiamo trovato un'intesa sul taglio dei vitalizi anche nelle Regioni, dove verrà applicato il metodo contributivo, come accade per le persone normali». «Questo - spiega Di Maio - consentirà di risparmiare circa 150 mln di euro in 5 anni. Ringrazio le Regioni per aver compreso la necessità di dare un segnale diverso. Il cambiamento c'è e lo stiamo vedendo, ma la strada è ancora lunga. Quello odierno è un altro passo avanti. Non ci fermiamo».

«È un risultato storico che mette fine a benefici odiosi ormai anacronistici. Sarà posto sullo stesso piano il meccanismo contributivo dei consiglieri regionali con quello dei parlamentari», gli fa eco il ministro per le autonomie Erika Stefani al termine della conferenza Stato-Regioni.

