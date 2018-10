Manovra, nuovo vertice a palazzo Chigi per decidere i tagli di spesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro vertice all’ora di pranzo a palazzo Chigi del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i suoi vice Di Maio e Salvini, il ministro degli Esteri Moavero e i sottosegretari Garavaglia e Castelli, a conferma che la stesura del Def è ancora in alto mare.Mancano le coperture e la voglia del governo di dimostrare ai mercati e all’Europa che non si tratta di una manovra fatta tutta in deficit, costringe il ministro dell’Economia Giovanni Tria a cercare nuove poste da tagliare.Lavoro non facile, visto come è corta la coperta, perché tagliare o mettere in qualche modo nuove imposte, ha un costo in termini di consenso che M5S e Lega non intendono sopportare. Soprattutto i tagli rischiano di penalizzare ora L’’elettorato grillino o quello leghista.Sommare le misure è infatti sulla carta facile, dividere i tagli può risultare molto, ma molto più complicato.