Decreto sicurezza, Salvini: sì entro il 3 dicembre o salta tutto

«Il decreto sicurezza serve al Paese e passerà entro il 3 dicembre o salta tutto e mi rifiuto di pensare che qualcuno voglia tornare indietro». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini.



Se il Decreto Sicurezza non passa cadrà il governo? «Il problema non si pone, si approva, ne sono sicuro», ha poi risposto il titolare del Viminale a chi gli chiedeva se temesse una bocciatura del provvedimento che porta il suo nome. «O si approva entro il 3 o non si approva - ha aggiunto - e io sono convinto che si approverà, perché serve all'Italia».



«Andiamo d'amore e d'accordo. Non sono mai andato d'accordo con un politico come con Luigi Di Maio», ha poi assicurato il ministro dell'Interno a margine della presentazione di un'iniziativa per la donazione di sangue nel piazzale del Viminale.



Ultimo aggiornamento: 12:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA