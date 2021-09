Decreto Green pass, piccole aziende potranno sostituire il lavoratore senza certificato

Venerdì 17 Settembre 2021, 19:51 - Ultimo aggiornamento: 19:58

Decreto Green pass, le piccole aziende potranno sostituire a tempo il lavoratore senza certificato. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dunque, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo del Green Pass. Lo indicano fonti di Palazzo Chigi, precisando i contenuti del decreto legge, approvato ieri, che estende l'obbligatorietà del Green pass a tutti i lavoratori.

APPROFONDIMENTI IL DECRETO Tutte le regole LA SVOLTA Obbligo anche per idraulici, colf e badanti. IL PROVVEDIMENTO Decreto, il testo integrale IL FOCUS Negli uffici restano mascherine e distanze ROMA Green pass, i sindacati: «Obbligatorio per pubblico e... VIDEO Brunetta: «Scelta di estenderlo ovunque fosse stato...

Green pass obbligatorio a lavoro, dai controlli alle sospensioni: tutte le regole

Green pass, i controlli dei carabinieri negli autobus di linea

Stop alla retribuzione del primo giorno

Da Palazzo Chigi precisano, inoltre, che per i dipendenti pubblici e per i lavoratori del settore privato non è prevista la retribuzione dal primo giorno in cui si presentano a lavoro senza la certificazione verde.Le stesse fonti ricapitolano alcuni passaggi fondamentali del provvedimento.

Nel settore pubblico

- il personale che comunicherà di non avere il Green Pass o che non sarà in grado di esibirlo all'accesso al luogo di lavoro sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso; la retribuzione non sarà dovuta dal primo giorno di assenza; non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;

- per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza. Nel settore privato: - il personale che comunicherà di non avere il Green Pass o che non sarà in grado di esibirlo all'accesso al luogo di lavoro sarà considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde; non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;- è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l'obbligo di green pass.