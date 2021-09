Giovedì 16 Settembre 2021, 19:40 - Ultimo aggiornamento: 20:00

Green pass. Il consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge per l'estensione della certificazione verde a tutti i luoghi di lavoro. Ecco il testo integrale del Dl e i contenuti principali.

Scarica qui il testo integrale del decreto

«Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19», recita l'articolo 2 del decreto. Per il settore privato si applicano le stesse norme previste per la pubblica amministrazione, compreso il fatto che «i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni» e che non si applica l'obbligo di green pass «ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute».

Chi non ce l'ha non può essere licenziato

Chi non ha il Green pass avrà comunque il «diritto alla conservazione del rapporto di lavoro». Lo specificano le norme della bozza del dl per il «super» Green pass, suscettibile di modifiche in Cdm. La bozza prevede sanzioni, inclusa la sospensione e lo stop allo stipendio, per chi per cinque giorni consecutivi si presenti al lavoro senza Green pass. Ma in ogni caso non si potrà arrivare al licenziamento del lavoratore.

Privati: stipendio sospeso da primo giorno senza

Scatta subito la sospensione dal lavoro per i lavoratori privati, mentre per i dipendenti pubblici vale dopo cinque giorni, prevede il nuovo Dl. I lavoratori privati, se «comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento».

Valido subito dopo prima dose vaccino

Non bisognerà più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid per avere il green pass ma lo si otterrà subito dopo la prima somministrazione. È quanto prevede la bozza del decreto che estende la certificazione ai luoghi di lavoro. L'articolo 4 comma 3 modifica infatti la normativa attuale sostituendo il passaggio in cui si affermava che la certificazione era valida «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» con le parole «dalla medesima somministrazione».

Multe fino a 1.500 euro

Il nuovo decreto che introduce il green pass nel mondo del lavoro prevederebbe sanzioni da 600 a 1.500 euro. È quanto avrebbe spiegato il governo, secondo quanto si apprende, nel corso della riunione con Regioni, Comuni e Province. La sanzione riguarderebbe sia chi non mostra il certificato verde sia chi omette i controlli.

Il settore giudiziario

«Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19». Si legge nell'art. 2 della bozza del dl all'esame del Cdm. Per il settore privato si applicano le stesse norme previste per la pubblica amministrazione, compreso il fatto che «i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni» e che non si applica l'obbligo di green pass «ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute», si legge nel decreto.