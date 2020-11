Covid, De Luca: «Le zone una grande buffonata. Da alcune Regioni dati falsi su numero tamponi»

«La mia opinione è che queste zone sono una grande buffonata». Parola di Vincenzo De Luca, governatore della Campania, che lo ribadisce in diretta Fb. Per De Luca, ci sono «ragioni obiettive» che fanno decidere per il colore delle zone ma ci sono anche «altre ragioni che rinviano a motivi di politica politicante dove la sanità non c'entra niente».

De Luca poi ha espresso dubbi sui dati comunicati dalle altre Regioni. «Abbiamo chiesto ripetutamente al ministero della Salute di sapere il numero dei tamponi. La Regione Campania comunica il numero vero di tamponi siamo sotto i 25mila al giorno, questo fa aumentare il numero dei positivi. Ci sono regioni che comunicano un numero altissimo di tamponi non molecolari per far abbassare il numero di positivi - ha spiegato - Non abbiamo avuto dal ministero nessuna risposta certa, mi pare scandaloso, sia portato tutto alla luce del sole».

