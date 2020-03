Coronavirus, Salvini: «Conte ci ha ascoltato, ma tardi». Meloni: «Dal premier piccoli passi»

Coronavirus, subito dopo la decisione di Giuseppe Conte di chiudere tutte le attività non produttive arrivano le reazioni politiche. La prima è quella del leader leghista Matteo Salvini: «Finalmente, dopo troppi giorni persi, ci hanno ascoltato sulla chiusura delle fabbriche! Bene, ora andiamo avanti con le altre richieste: mascherine e protezioni per tutti, anno bianco di pace fiscale per imprese e lavoratori per tutto il 2020, sveglia all'Europa e riapertura del Parlamento. #Chiuderetutto ciò che non è vitale e insieme #celafaremo».

Di Maio: misure necessarie. «Era una misura necessaria da prendere. Perché è evidente a tutti che il governo deve avere una sola priorità: tutelare la salute di ogni singolo cittadino italiano. E va fatto con ogni strumento, ordinario e straordinario. Il coronavirus è una cosa seria, ma forse qualcuno, una piccola parte, non l'ha ben capito. Quindi c'è la necessità di essere categorici, senza mezze misure, e intervenire drasticamente. L'Italia avrà la forza di reagire a questa emergenza. E reagirà. Non molliamo e non abbassiamo la guardia, dimostriamo al mondo intero che siamo forti e che sapremo sconfiggere questo maledetto virus. Mai come oggi serve unità. Siamo una grande nazione». Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook.

Meloni: da Conte piccoli passi. «La politica dei piccoli passi applicata alla pandemia Coronavirus. Ennesimo annuncio di Conte, ennesimo decreto in cui si chiude tutto, ma anche no. Tempo, risorse e credibilità persi solo per non dare ragione a chi, come Fratelli d'Italia, proponeva di chiudere tutto due settimane fa». Lo scrive Giorgia Meloni leader di Fdi su Facebook.

