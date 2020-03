Coronavirus, via libera al maxi decreto legge "Cura Italia". Conte: «Attivati 350 miliardi per emergenza»

Coronavirus, è stato approvato il maxi decreto legge "Cura Italia" per fronteggiare l'emergenza Covid-19. L'Italia, ha spiegato il premier Giuseppe Conte, ha messo in campo «25 miliardi per il sistema economico, che genereranno un flusso globale di 350 miliardi. Non affrontiamo un'alluvione con gli stracci».

«Il governo è vicino alle imprese, i professionisti, le famiglie, alle donne e gli uomini, i giovani che stanno facendo enormi sacrifici per tutelare il bene più alto. Nessuno deve sentirsi abbandonato e questo decreto lo dimostra». Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Cdm.

«Un decreto molto consistente: diamo una prima risposta alla crisi economica e non solo. Abbiamo deciso di utilizzare tutto l'indebitamento netto» autorizzato dal parlamento di 25 miliardi, spiega il ministro Roberto Gualtieri. «C'è un finanziamento aggiuntivo molto significativo per il sistema sanitario nazionale e la protezione civile, con risorse per quasi tre miliardi e mezzo che ci consentiranno di sostenere il lavoro eroico che stanno svolgendo».

È, di fatto, un decreto monstrum scritto in pochi giorni, con tutte le difficoltà del caso. Sullo sfondo il nervosismo per una situazione che, ogni giorno, sembra sfuggire di mano, con l'asticella dell'emergenza che sale anziché scendere, in barba a misure draconiane. Sul decreto 'cura Italià, al centro di un Cdm iniziato con due ore di ritardo e durato altrettanto, si sono registrate parecchie tensioni nel governo che ha dato il via libera al provvedimento.

Tensioni palpabili nel pre-consiglio di ieri, durato ben 8 ore prima di trovare la quadra. E ancora presenti in Cdm e soprattutto nel confronto di questa mattina prima del riunione del Consiglio dei ministri tra i capi delegazione delle forze di maggioranza e il premier Giuseppe Conte, dove raccontano che la ministra Teresa Bellanova, di Italia Viva, ha alzato la voce e non poco per far valere le ragioni degli autonomi. E i 5 Stelle, che a loro volta, sono entrati in campo per far sentire la voce delle Partite Iva.

