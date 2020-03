Coronavirus, Borse crollano: Milano -7%, spread oltre 270. New York chiude bar e ristoranti

Le piazze finanziarie aprono in rosso dopo la mossa della Fed, che ha tagliato a sorpresa i tassi di interesse allo 0-0,25% come misura per contrastare gli effetti della pandemia da coronavirus. È il secondo taglio in una settimana. Lanciato inoltre un massiccio programma di Quantitative Easing per acquistare 700 miliardi di dollari di titoli di stato e obbligazioni garantite da mutui.

Europa scivola. Le principali borse europee temono il contagio da coronavirus, dopo che misure restrittive sono state adottate anche da altri Governi al di là delle Alpi. Parigi (-9,5%) è la peggiore, preceduta da Madrid (-8,9%), Francoforte (-8%) e Londra (-7,7%), con Milano a -7%. A Piazza Affari sospesi oltre 20 titoli per eccesso di ribasso. In rosso i futures Usa, dopo l'esplosione dei contagiati a 3.400 unità. Tra i titoli più colpiti il colosso dei viaggi Tui (-38%), EasyJet (-32%) e International Airlines, già British Airways e Iberia, in calo del 26,63%, mentre Air France cede il 19%. Spread oltre 270.

New York chiude bar e ristoranti. ristoranti e bar chiusi dal 17 marzo a New York. Lo annuncia il sindaco Bill de Blasio, sottolineando che i ristornati e i bar potranno funzionare solo con le ordinazioni a portare via o per le consegne a casa. La drastica decisione è stata presa a causa del coronavirus.

Sale a oltre 3.400 il numero di casi di coronavirus negli Stati Uniti. Almeno 65 le vittime. È quanto emerge dagli ultimi dati delle autorità sanitarie federali e locali.

Ristoranti e bar aperti solo per take out e consegne a domicilio anche per lo stato di Washington. Il governatore Jay Inslee annuncia una stretta per cercare di fermare il coronavirus. Gli alimentari e le farmacie resteranno aperti.

New York «si trova davanti una minaccia senza precedenti e dobbiamo rispondere con una mentalità da tempo di guerra». Lo afferma il sindaco Bill de Blasio.

Oggi prima riunione in videoconferenza dei 56 ministri europei della Salute e dell'Interno sull'epidemia di coronavirus. A presiederla saranno i commissari Ue per la gestione delle crisi, la salute e gli Affari interni, Lenarcic, Kyriakides e Johansson. Ne dà notizia su Twitter il commissario Lenarcic, sottolineando: «ci concentreremo sulla disponibilità di materiale protettivo e la gestione dei confini per assistere gli Stati membri nel dare la migliore risposta europea possibile»

Le autorità russe hanno deciso di chiudere il confine con la Bielorussia al movimento di persone per i timori del coronavirus. Lo ha detto il primo ministro russo Mikhail Mishustin. «Abbiamo anche deciso di chiudere il confine con la Bielorussia al movimento di persone e abbiamo preso una serie di altre misure preventive», ha detto Mishustin. «Continueremo a fare ogni sforzo per proteggere il nostro Paese da questa nuova minaccia, saremo proattivi e prenderemo misure esaustive per prevenire una diffusione di massa del coronavirus», ha detto. Lo riporta la Tass.

In Belgio un accordo è stato raggiunto tra dieci partiti per conferire poteri speciali al governo di Sophie Wilmes in modo che possa fronteggiare la crisi dovuto al coronavirus. Wilmes è alla guida di un esecutivo finora in carica per la gestione degli affari correnti poichè nel Paese, dopo le elezioni del maggio scorso, sono i corso negoziati ed esplorazioni per trovare una maggioranza che possa sostenere un nuovo governo. L'accordo raggiunto tra i dieci partiti sarà formalizzato in tempi molto stretti e prevede che il mandato affidato a Wilmes duri al massimo sei mesi.



Il presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (il Parlamento tunisino), Rached Ghannouchi, ha convocato per questa mattina alle 11 una riunione di emergenza per discutere della situazione legata al coronavirus nel Paese nordafricano sul piano sanitario. Lo ha reso noto il sito d'informazione locale 'Tunisie Numeriquè, citando un comunicato dell'Arp in cui Ghannouchi si rivolge ai leader dei vari partiti politici presenti in Parlamento. Intanto domani il capo del governo tunisino, Elyes Fakhfakh, pronuncerà un intervento davanti ai parlamentari sulla situazione generale del Paese e farà il punto sul livello di propagazione del virus.

Fca e Maserati sospenderanno temporaneamente la produzione nella maggior parte dei loro stabilimenti produttivi in Europa fino al 27 marzo. La decisione rientra tra le misure in risposta all'emergenza Coronavirus. Chiuderanno in Italia Melfi, Pomigliano, Cassino, le carrozzerie di Mirafiori, Grugliasco e Modena; all'estero le fabbriche di Kragujevac in Serbia e Yychy in Polonia.

