Conte: «Italia vuole rafforzare il ruolo Oms, su vaccino nessuno resti indietro»

Il premier Giuseppe ​Conte, intervenendo in videoconferenza alla 73esima assemblea generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, afferma che «l'Italia vuole rafforzare il ruolo dell'Oms e sul vaccino nessuno resti indietro». «Come Paese impegnato un un efficace multilateralismo - dice Conte -, l'Italia ritiene che dovremmo migliorare la nostra architettura sanitaria globale, anche rafforzando il ruolo dell'Oms». Il premier ha ricordato che «fino dalla prima richiesta di un'alleanza internazionale per combattere Covid19, insieme all'Oms, agli attori sanitari globali e ai principali Paesi partner, l'Italia ha lanciato 'Act Tools Accelerator', una piattaforma globale per accelerare gli sforzi per un vaccino, per le terapie e la diagnosi, e garantire un accesso universale ed equo a questi trattamenti salvavita». L'obiettivo, ha sottolineato il presidente del Consiglio italiano, è quello di «non lasciare indietro nessuno».

Zaia: «Troppa movida, tutti senza mascherina. Se riparte il contagio chiudiamo bar, ristoranti e spiagge»

Riaperture ok per 90% negozi abbigliamento, 70% bar e ristoranti ma 40% personale resta a casa

Conte: «Il sacrificio degli italiani ha dato frutti». «L'Italia è stata uno dei primi e più colpiti paesi da questa pandemia. A marzo, dovevamo prendere misure drastiche per contenere la diffusione del virus. Dopo due mesi, i dati epidemiologici sono incoraggianti: confermano che i nostri sforzi e sacrifici collettivi hanno dato i loro frutti». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla sessione conclusiva dell'Assemblea mondiale della salute dell'Oms.

«In fase 2 cauto ottimismo». L'Italia sta « allentando la maggior parte delle restrizioni, pur mantenendo rigorose misure di sicurezza per ogni attività sociale e commerciale. Continuiamo a rafforzare la nostra infrastruttura sanitaria, aumentando le unità di terapia intensiva e assumendo medici e operatori sanitari. Abbiamo ampliato i test e sviluppato un piano di monitoraggio nazionale in sinergia con le nostre autorità locali. Stiamo entrando nella 'Fase duè con cauto ottimismo e senso di responsabilità». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte.

«Oms in prima fila per la salvaguardia della salute». «Come paese impegnato in un efficace multilateralismo, l'Italia ritiene che dovremmo migliorare la nostra architettura sanitaria globale, anche rafforzando il ruolo dell'OMS. Solo pochi mesi fa abbiamo commemorato il quarantesimo anniversario dell'eradicazione del vaiolo, a cui è stato decisivo il contributo dell'OMS. Lodiamo il lavoro di lunga data dell'Organizzazione per la salvaguardia della salute delle persone, spesso svolto in circostanze molto difficili». Così il premier Giuseppe Conte alla sessione conclusiva dell'Assemblea mondiale della salute dell'Oms. «La salute globale è stata una priorità costante e permanente per il mio Paese, soprattutto nel quadro della cooperazione internazionale allo sviluppo - dice Conte -. Questa crisi rischia di far deragliare gli obiettivi globali storici finora raggiunti nel settore sanitario e di interrompere il nostro percorso verso SDG 3 e l'intera agenda 2030, specialmente in Africa. Pertanto, l'Italia ritiene che sia estremamente necessario aumentare il nostro sostegno ai Paesi più vulnerabili».

Conte: «Sui vaccini nessuno resti indietro». «Sin dalla prima richiesta italiana di un'alleanza internazionale per combattere COVID-19, insieme all'OMS, agli attori sanitari globali e ai principali paesi partner, abbiamo lanciato l' ACT Tools Accelerator, una piattaforma globale per accelerare gli sforzi per un vaccino, strumenti terapeutici e diagnostici e garantire un accesso universale ed equo a questi trattamenti salvavita. Non dovremmo lasciarci nessuno alle spalle». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla sessione conclusiva dell'Assemblea mondiale della salute.





© RIPRODUZIONE RISERVATA