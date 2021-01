Governo, Boschi: «Non vogliamo crisi ma dipende da Conte»

«Noi non vogliamo la crisi di governo» ma l'esito di questa situazione «dipende da Giuseppe Conte» che non ha ancora risposto alle questioni sollevate da Iv. Lo ha detto la capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi intervistata dal Tg4.

Giuseppe Conte, governo in crisi: si va a elezioni? Matteo Renzi pronto a trattare

APPROFONDIMENTI ROMA Renzi: «Nessun rimpasto, voteremo nel 2023. Lunga vita al... COVID Covid, cosa potremo fare nel 2021? Sci rinviato al 18 gennaio,... IL RETROSCENA Conte-Renzi, è duello: il premier cerca i numeri in Senato e... LEADER IV Matteo Renzi sfida il premier: «Verifica chiusa? Sbaglia,... LO SCENARIO Mattarella, il discorso di fine anno, Conte:...

«Noi - ha detto Boschi - vogliamo andare avanti, siamo diversi dagli altri partiti: le poltrone servono per fare cose buone, se non le si fa le poltrone non servono. Per noi sono importanti i vaccini. Vorremo aprire le scuole, non la crisi di governo». «Noi siamo al lavoro sul Recovery fund, abbiamo mandato dei documenti puntuali con le nostre proposte, anche perché il governo è in ritardo. Aspettiamo che Conte trovi il tempo per risponderci. Dipende dal Presidente del Consiglio, dalle risposte su tanti temi posti in documenti e riunioni». «Noi non vogliamo aprire una crisi - ha affermato ancora Boschi - il nostro interesse è lavorare per il bene del Paese, la nostra preoccupazione sono i cittadini. In questi giorni lavoriamo a come utilizzare bene i 200 miliardi del Recovery Fund che sono una grandissima responsabilità perché su di essi ci giochiamo il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. È la nostra preoccupazione e su questo siamo al lavoro».

Sondaggi politici: centrodestra prima coalizione, M5S in crisi, Pd stabile. Alto il consenso di Conte

Recovery fund, il piano italiano: oltre 70 miliardi a progetti già finanziati

© RIPRODUZIONE RISERVATA