Consiglio regionale Lombardia, tutti gli eletti: a Fratelli d'Italia 22 seggi, la Lega dimezza i consiglieri

Attilio Fontana in Lombardia ha ottenuto cinque punti percentuali in più del 2018: 54,67% dei voti ieri, contro il 49,68% di cinque anni fa. Se il governatore resta lo stesso, però, a cambiare sarà la composizione della maggioranza che lo supporta, con Fratelli d'Italia - primo partito uscito dalle urne, con il 25,18% delle preferenze - che dai tre consiglieri eletti nel 2018 passa a 22, quasi la metà dei 48 che compongono la maggioranza.

Lombardia, il nuovo consiglio regionale

Si dimezza invece il gruppo Lega: se cinque anni fa il Carroccio aveva eletto 28 consiglieri, più Fontana (il presidente e il secondo candidato alla presidenza più votato hanno un seggio di diritto), nella prossima aula di Palazzo Pirelli saranno 14, a cui si aggiunge il governatore. Proprio la lista di Fontana è una delle sorprese di questa tornata elettorale: ferma all'1,48% cinque anni fa, conquista ora il 6,16% dei voti, eleggendo ben 5 consiglieri, solo uno in meno di Forza Italia, che vede il suo contingente passare da 14 a 6 eletti. A completare la squadra dei 48 consiglieri di maggioranza sarà infine Vittorio Sgarbi, unico eletto della lista Noi Moderati-Rinascimento. Tra le fila di Fratelli d'Italia vengono eletti a Bergamo Paolo Franco, l'assessore uscente Lara Magoni e Michele Schiavi; a Brescia si conferma Barbara Mazzali, eletta con Carlo Bravo e Diego Invernici; a Como Anna Dotti; a Cremona Marcello Ventura; a Lecco Giacomo Zamperini; a Lodi viene rieletta Patrizia Baffi, entrata a Palazzo Pirelli nelle fila del Pd e passata poi in Fdi, con una sosta in Italia viva. A Mantova il partito di Giorgia Meloni elegge Alessandro Beduschi; mentre nel Milanese arruola sei consiglieri: primo degli eletti è Christian Garavaglia, con oltre 10.000 preferenze; poi l'ex azzurro Marco Alparone, il riconfermato Franco Lucente, il capolista Vittorio Feltri e i consiglieri comunali Chiara Valcepina e Matteo Forte. A Monza Brianza gli eletti di Fdi sono Federico Romani e Alessia Villa; a Pavia Claudio Mangiarotti e a Varese Giuseppe De Bernardi Martignoni e Francesca Caruso.

LA LEGA

La squadra della Lega, fatta di tanti consiglieri uscenti, è così composta: a Bergamo sono stati eletti Giovanni Malanchini e il capogruppo Roberto Anelli; a Brescia Floriano Massardi e l'assessore Davide Caparini; a Como l'ex presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi; a Cremona Filippo Bongiovanni; a Lecco Mauro Piazza; a Mantova Alessandra Cappellari; a Milano riconfermati Silvia Scurati e Riccardo Pase; a Monza Brianza Alessandro Corbetta; a Pavia Elena Lucchini; a Sondrio l'ex assessore Massimo Sertori e a Varese Emanuele Monti. Per Forza Italia risultano eletti Jonathan Lobati a Bergamo, Simona Tironi a Brescia, Sergio Gaddi a Como, il capogruppo uscente Gianluca Comazzi a Milano, Fabrizio Figini a Monza e Brianza e Ruggero Invernizzi a Pavia. Infine, la lista Lombardia Ideale - Fontana presidente elegge Marisa Cesana a Como, Carmelo Ferraro a Milano, Jacopo Dozio a Monza Brianza, Alessandro Cantoni a Pavia e Giacomo Cosentino Basaglia a Varese.