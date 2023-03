Nuova giunta regione Lombardia: ecco tutti i nomi di assessori e sottosegretari. Fontana: «Coalizione rafforzata»

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha presentato la nuova Giunta regionale a Palazzo Lombardia. «Abbiamo cercato di realizzare una Giunta di qualita, la migliore possibile nell’interesse dei cittadini lombardi. Il confronto per arrivare alla composizione dell’Esecutivo e stato rapidissimo: la coalizione ne e uscita rafforzata», ha detto Fontana. «La coalizione di maggioranza - ha aggiunto - continuera a confrontarsi in tutte le sedi opportune, dagli incontri dei capidelegazione a quelli dei capigruppo: proseguiremo col metodo di governo adottato in questi anni, con la medesima capacita propositiva. Privilegiamo le idee migliori a prescindere da chi le propone. Ringrazio i rappresentanti dei partiti che in questi incontri hanno dimostrato grande sensibilita e disponibilita».

Regione Lombardia, Fontana presenta la sua squadra, 7 assessori a FdI 5 alla Lega

I nomi

Marco Alparone diventa vicepresidente e assessore al Bilancio e alle Finanze, mentre Guido Guidesi viene riconfermato allo Sviluppo economico. Resta anche Claudia Maria Terzi, assessora alle Infrastrutture e Opere Pubbliche; nella scorsa legislatura aveva anche la delega ai Trasporti, che ora passa a Franco Lucente, insieme a quella della Mobilita sostenibile. Ruolo confermato, poi, per Elena Lucchini, che guidera ancora l’assessorato alla Famiglia, alla Solidarieta sociale, alla Disabilita e alle Pari opportunita e per Guido Bertolaso al Welfare. Massimo Sertori rimane agli Enti locali e alla Montagna. Il mantovano Alessandro Beduschi e stato nominato assessore all’Agricoltura, alla Sovranita alimentare e alle Foreste (la stessa denominazione del ministero guidato da Francesco Lollobrigida), prendendo quindi il posto di Fabio Rolfi, che aveva la delega a Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi.

Alla Cultura arriva Francesca Caruso, al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi. Alessandro Fermi e stato nominato assessore all’Universita, ricerca e innovazione, Paolo Franco alla Casa e Housing sociale. Romano La Russa e assessore alla Sicurezza e alla protezione civile, Giorgio Maione all’Ambiente e Clima. Prende, quindi, il posto di Raffaele Cattaneo, che diventa sottosegretario con delega alle relazioni internazionali ed europee. Simona Tironi guidera Istruzione, formazione e lavoro, Barbari Mazzali, invece, Turismo, moda e marketing. Tra i sottosegretari, Mauro Piazza (Autonomia e rapporti con il Consiglio regionale), Lara Magoni (Sport e giovani), Ruggiero Invernizzi (Controlli, patrimonio e digitalizzazione).