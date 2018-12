Concertazione e intermediazione tornano di moda nel governo giallo-verde

La concertazione e l’intermediazione tornano di moda nel governo giallo-verde. Dopo averle bandite nei primi mesi a palazzo Chigi, adesso Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Matteo Salvini sembrano essersene innamorati.



La scorsa settimana il premier e il leader grillino hanno incontrato i Sì Tav, domenica il capo della Lega ha visto al Viminale i rappresentanti di Confindustria e delle varie categorie, in queste ore tocca al premier ricevere a palazzo Chigi tutte le sigle sindacali per spiegare la manovra economica.



Un esercizio di dialogo volto a illustrare «le buone ragioni» della legge di bilancio. E a cercare di far lievitare il consenso in vista delle elezioni europee di maggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA