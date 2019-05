Chiamparino e Appendino, i due eroi del Salone del libro

I due eroi. Chiamparino e Appendino, una coppia combat e super anti fascista. Li chiamano, mentre sfilano al Salone del libro di Torino tra gli applausi, Appendino. A riprova che il governatore e la sindaca, che hanno denunciato gli estremisti di destra dell'editoriale Altaforte fino a procurare la soppressione del loro stand per "apologia di fascismo", sono ormai un tutt'uno. E a loro si rivolgono centinaia di visitatori della kermesse del Lingotto dicendo: "Ci avete liberato dai mussoliniani, grazie!".

I due si godono il successo. Un anziano si avvicina a Chiamparino e gli fa: "Compagno Sergio, io sono pronto, se serve, a salire in montagna e a riprendere la guerra partigiana contro Salvini". Il governatore sorride, per dire in piemontese: esageruma nen (non esageriamo). Intanto qui, "una mattina mi sono svegliato....", canticchiano in tanti Bella ciao, per festeggiare la nuova Liberazione dal banchetto di CasaPound fatto sloggiare.

