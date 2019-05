Salone Libro, Altaforte escluso accusa: è attacco a Salvini

L'editore Altaforte, escluso dal Salone del Libro di Torino perché indagato per apologia del Fascismo, definisce «inaccettabile» la revoca e si presenta comunque alla kermesse «per ribadire che la logica di Altaforte non si piega al pensiero unico». Francesco Polacchi, il fondatore della casa editrice vicina a CasaPound, annuncia il blitz su facebook: «Se avete a cuore la libertà d'espressione - scrive - vi aspetto. I libri non devono conoscere censura». Martedì scorso Regione Piemonte e Comune di Torino hanno presentato un esposto contro Polacchi e la procura ha aperto una inchiesta per apologia di fascismo.

«Le mie dichiarazioni sono state usate come scusa, sono stato denunciato per un reato di opinione. Sono disponibile a chiarire la mia posizione con la Procura, ma ritengo che la pietra dello scandalo sia il libro 'Io Matteo Salvini'. È un attacco al ministro dell'Interno, che comunque non voglio tirare per il bavero», aggiunge Polacchi. «Una revoca inaccettabile - prosegue - andremo per via legali».

Polacchi ha incontrato la stampa fuori dal Salone del Libro, dove lo stand della casa editrice Altaforte è stato già smantellato. «Sicuramente sarebbe stato meglio se avesse avuto un approccio diverso, ma ci sta che il ministro dell'Interno, che viene attaccato quotidianamente dalla sinistra, tenga una posizione più neutrale», aggiunge il 33enne, esponente del partito di estrema destra Casapound. «C'è un equivoco di fondo - aggiunge - non ho mai parlato con Matteo Salvini rispetto a questo libro. Noi abbiamo un contratto con l'autrice Chiara Giannini. Salvini - dice - mi ha conosciuto cinque anni fa, in una situazione conviviale, quando ancora non era ministro dell'Interno. È verosimile che non si ricordi di me».

