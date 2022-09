Energia, Appendino: «Superbonus edilizio fino al 2027, impatta su bollette e C02»

«Sarà sicuramente un autunno difficile, bisogna intervenire subito a supporto delle famiglie e delle imprese, non solo quelle energivore, anche per quelle che operano nella ristorazione e per i bar che vedono bollette quintuplicare». Così Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, candidata per il Movimento 5 Stelle, in una intervista a GEA. «A fianco a questo bisogna ragionare con un’ottica di interventi che riducano i consumi: ci sono le nostre abitudini quotidiane e serve un intervento massiccio per un minor consumo da parte degli edifici. Qui si inserisce il tema del superbonus che noi vogliamo prolungare fino al 2027. Il superbonus non solo impatta sulle bollette nella misura di 500 euro all’anno ma impatta anche sulle riduzioni di C02», aggiunge.