Raggi vede Appendino. E spunta l'asse per Conte, ma sono divise sul bis

Chiara Appendino ha incontrato Virginia Raggi in Campidoglio. Un faccia a faccia tra le sindache del M5S arrivate entrambe alla fine del mandato. L'anno prossimo infatti si voterà per le comunali di Roma e Torino.

Durante le chiacchierata «Virginia» e «Chiara» hanno ragionato insieme sul «buon lavoro» svolto dal premier Giuseppe Conte in questa fase di emergenza Covid.

Un'altra priorità che angoscia le due esponenti del M5S è quella del lavoro, in vista di un settembre complicato per l'economia italiana e quindi per la Capitale, ma anche per una città industriale come Torino.

Non è un mistero che le prime due cittadine siano le esponenti più vicine al premier all'interno dell'Anci e che spesso l'abbiano sostenuto durante gli incontri tra lo stesso presidente e l'associazione che rappresenta i sindaci italiani.

Destini diversi invece per i rispettivi futuri politici. Raggi vuole ricandidarsi, Appendino ha molti dubbi. E chi la conosce bene dice che alla fine opterà per il no. Di sicuro, intanto, la loro vicenda è bloccata: manca il via libera di Rousseau per che deve interpellare gli iscritti sulla deroga al secondo mandato per le sindache.

Ultimo aggiornamento: 19:11

