«Io incontrerò Arturo Lorenzoni. Non avrà l'appoggio dei Cinque Stelle, che per noi è un limite assoluto, quindi dal nostro punto di vista la nostra valutazione sarà solo di merito». Lo ha affermato ieri Carlo Calenda,

a proposito del candidato presidente indicato dal Pd per le prossime elezioni regionali in Veneto.

