Azione cattolica, Giovanni Vasta è il nuovo presidente diocesano

Giovanni Vasta, 30 anni, è il nuovo presidente diocesano dell'Azione Cattolica di Frosinone - Veroli - Ferentino. L'ha nominato il vescovo, Ambrogio Spreafico, al quale il consiglio diocesano aveva sottoposto una terna di nomi. Giovanni Vasta, originario di Acireale, è a Frosinone da 6 anni per motivi di lavoro e finora è stato responsabile diocesano dell'Azione Cattolica dei Ragazzi.

Succede a Pietro Alviti, giunto alla scadenza del secondo triennio di presidenza.

Al vescovo «va il mio primo pensiero e la mia gratitudine - ha detto Vasta - per la fiducia riposta in me e gli assicuro il nostro sostegno e impegno, come laici organizzati, nel rendere sempre più bella e sinodale la nostra amata Chiesa di Frosinone».

Ancora: «Tutti noi sappiamo quanto la nostra associazione abbia il potenziale di rendere bella la Chiesa in cui

opera, dobbiamo lanciarci verso nuovi orizzonti, ecco perché chiedo davvero il supporto di ciascuno, a propria misura, a partire dai bambini e bambine, ragazzi e ragazze, giovani, adulte e adulti affinché l’esperienza bella di Chiesa contagi sempre più tutti»