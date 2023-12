“È possibile non essere populisti?”: evento con Azione il 16 dicembre al "Rendez vous"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI«La nuova squadra alla guida del partito - ha detto Michele Pennoni - si è domandata quale fosse il primo passo da compiere rivolgendosi ai cittadini e ci siamo convinti che, in questo quadro politico pieno di ambiguità strategica ma vuoto di pensiero e di proposte, la cosa giusta da fare fosse quella di presentare a Terni e alla sua provincia il nostro profilo, il nostro modo di agire, quello che con un gioco di parole potremmo definire “il campo di Azione»”.Per questo, la segreteria provinciale di Terni ha organizzato un dibattito politico sul tema “È possibile non essere populisti?”, che si terrà sabato 16 dicembre, alle ore 11 alla sala del caffè Rendez-Vous, in Piazza San Francesco a Terni.Il dibattito vedrà la partecipazione del professore Manuel Anselmi dell’Università degli Studi di Bergamo, insigne accademico, esperto di Populismi a livello internazionale, tema sul quale ha pubblicato vari saggi.«L’ occasione - ha detto Michele Pennoni - sarà quella di confrontarci su un tema di attualità che sta suscitando grandi interrogativi poiché caratterizza fortemente tutto il panorama politico italiano, internazionale e, in modo peculiare, il nostro territorio»