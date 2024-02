Calenda accoglie Castaldo e Onori in Azione, la risposta del Movimento 5 Stelle: «Un branco di scappati di casa»

Un partito cede e un partito "acquista". Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare eletto col M5S e Federica Onori, deputata proveniente dallo stesso Movimento, passano ad Azione. Ad averlo annunciato è stato il leader di Azione Carlo Calenda durante una conferenza stampa alla Camera: "Vengono in Azione e lo fanno su un punto dirimente per noi, cioè la tenuta di un asse di sostegno all'Ucraina. Oltre a questo ci unisce l'europeismo. Per noi è un onore accoglierli".

La risposta del M5s

A differenza del Calciomercato quando si tratta di politica non sempre (anzi quasi mai) un tale passaggio è del tutto pacifico. Il Movimento 5 Stelle non ha aspettato a rispondere dopo l'ufficializzazione della notizia, specialmente quando ad accogliere due ex pentastellati è Carlo Calenda che in passato non ha riservato buone parole al partito rivale. "Buona fortuna a Carlo Calenda, il quale, dopo aver ripetuto all'infinito che il M5S è «un branco di scappati di casa» che «vanno cancellati dalla politica», oggi accoglie fiero i due ex M5S Castaldo e Onori, sottolineandone i «curricula di grandissima qualità».

Ma si sa, con Calenda a scappare di casa è al solito la coerenza«, commenta il M5s in una nota durissima. "Buona fortuna anche a Castaldo, che dopo infiniti e sofferti tormenti, ha finalmente trovato con Calenda un approdo utile per una sua ricandidatura immediata alle prossime elezioni europee: d'ora in poi avrà una casa, una lista che gli consentirà il terzo mandato, ma anche il quarto, il quinto…", prosegue la nota, che chiude: "Buona fortuna sia a Castaldo che a Onori per le battaglie che da domani combatteranno insieme a Calenda: per i tagli Rdc, per l'invio di armi a oltranza, per il ritorno alla prescrizione, per la legge bavaglio e le tante norme sulla impunità".