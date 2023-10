Btp People fuori dal calcolo Isee. Cosa sono e come funzionano i nuovi Buoni del Tesoro

Invogliare tutti, specialmente i piccoli risparmiatori, a comprare il debito italiano. E così fare cassa e permettere all'Italia di autofinanziarsi, mentre si avvicina la tempesta di autunno fra le pagelle delle agenzie di rating in arrivo e l'inflazione che ancora fagocita i risparmi degli italiani.

L'operazione Btp

E' l'obiettivo dei "Btp People", i Buoni del tesoro pluriennali che una norma contenuta nella seconda manovra del governo Meloni permette di escludere dal calcolo dell'Isee.

Dopo il successo del Btp Valore, il buono del Tesoro che nelle due emissioni di giugno e di ottobre ha registrato un boom di acquisti raccogliendo complessivamente 35,2 miliardi, il governo cerca di nuovo liquidità sui mercati.

Una norma della nuova legge di Bilancio, contenuta nel "pacchetto famiglia" del ministro Eugenia Roccella, prevede infatti di espungere dal calcolo annuale del patrimonio l'acquisto dei nuovi Btp. Un incentivo per convincere piccoli e medi risparmiatori ad acquistare il nuovo strumento finanziario: non concorrerà infatti a formare il patrimonio e dunque non rientrerà nei calcoli che servono a definire le condizioni di accesso al welfare pubblico o ancora quante e quali tasse pagare.

Cosa sono e come funzionano

Ma cosa sono nel dettaglio i Btp e perché il governo ha deciso di scommetterci? Si tratta di obbligazioni a media-lunga scadenza, emesse dallo Stato italiano per finanziare la spesa pubblica e gli investimenti, che hanno una durata che può variare da un minimo di 18 mesi a un massimo di 50 anni. In sostanza, sono titoli di Stato a tasso fisso con cedole annuali pagate ogni sei mesi che, a scadenza, restituiscono l’intero capitale investito.

Il successo sul mercato è dato da più fattori. Tra questi, la reputazione dei Btp che sono considerati strumenti di investimento a basso rischio e ad alto rendimento per il tasso di interesse fisso, il rimborso del capitale investito garantito dallo Stato e la loro maggiore durata.

Detta in parole più semplici, i Btp, come ogni buono del Tesoro, sono simili a un "prestito" sottoscritto con lo Stato italiano. Una volta scaduto il titolo, lo Stato deve rimborsare il capitale iniziale. L'investitore guadagna grazie agli interessi corrisposti attraverso il pagamento di cedole durante tutta la durata del titolo. Ogni sei mesi, chi ha investito nei Buoni del Tesoro incassa infatti una cedola basata su un tasso di interesse fisso, che resta tale durante tutta la durata del titolo.

Cosa cambia

Finora tutti i titoli di Stato, dunque anche i Btp, contribuivano a determinare il calcolo dell'Isee. Rientrando sotto una voce ad hoc, "titoli di Stato italiani, obbligazioni, certificati di deposito e crediti, buoni fruttiferi, nonché il valore dei conti correnti, delle azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, delle partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati e altro". D'ora in poi, salvo ripensamenti dell'ultimo minuto, non sarà più così. Un incentivo per proseguire nella corsa all'acquisto dei Buoni del Tesoro ripartita con i Btp Valore e portare più risorse possibile nelle casse dello Stato.