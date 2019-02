Bolzano, social manager per ogni assessore. Forza Italia protesta:«Spreco assurdo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Trovo che sia davvero uno schiaffo alla povertà e un grande insulto alle tasche dei contribuenti la sceltadella neo giunta della Provincia Autonoma di Bolzano -Svp- Lega, di assegnare un social media manager per curare l'immagine di ogni assessore, cosa che non accade nemmeno alla Casa Bianca!». Lo dichiara Michaela Biancofiore parlamentare di FI e coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige.«Forse la neo giunta, preoccupata più delle apparenze che di risolvere effettivamente i problemi dei cittadini, non ha capito che l'Italia è entrata ufficialmente in recessione - sottolinea Biancofiore - e che anche il nostro Alto Adige rischia di esserne travolto. Ogni lusso eccessivo e ingiustificato quindi, va assolutamente evitato, anche perché gli assessori con il lauto stipendio che avranno potranno tranquillamente pagarsi i loro social evitando un ulteriore costodella politica che getta discredito su tutta la categoria. E poi mi auguro intervenga l'ordine dei giornalisti in merito all'annuncio che questi ragazzi social media manager saranno inquadrati col contratto giornalistico pur non essendo giornalisti».