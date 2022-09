Intesa partecipa a finanziamento in pool per metropolitana San Paolo in Brasile

Martedì 6 Settembre 2022, 16:15







(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha preso parte al finanziamento in pool di circa 1,3 miliardi di euro finalizzato alla realizzazione della nuova linea 6 della metropolitana di San Paolo in Brasile.



L'operazione, realizzata dalla società "Concessionària Linha Universidade", rappresenta il più grande progetto infrastrutturale di collaborazione tra pubblico e privato in America Latina, con un impegno complessivo di circa 3,4 miliardi di euro.



Il pool di banche, che ha visto la partecipazione di Intesa Sanpaolo attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking guidata da Mauro Micillo, ha garantito parte del finanziamento erogato dalla BNDES, la banca Brasiliana per lo sviluppo economico e sociale, e rappresenta un chiaro esempio di finanziamento sostenibile basato su criteri legati all'occupazione femminile e locale, alla mobilità elettrica e all'imprenditorialità locale.



"La nostra partecipazione all'operazione in America Latina dimostra la competenza e la qualità della presenza di Intesa Sanpaolo in mercati come quello infrastrutturale a livello globale", ha dichiarato Mauro Micillo, Chief Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo.