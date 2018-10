Beni culturali, Bonisoli accusa: al ministero non sono qualificati

«Al ministero ho trovato una situazione di risorse umane inadeguate: non ci sono abbastanza persone qualificate». Così il ministro per i Beni e le attività culturali Alberto Bonisoli parlando alla presentazione dell'iniziativa Invito a Palazzo organizzata dall'Abi in collaborazione con l'Acri. Secondo il ministro questa è la causa della lentezza delle risposte alle richieste dei cittadini, in particolare da parte delle Sovrintendenze. © RIPRODUZIONE RISERVATA