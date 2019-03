Musei gratis dal 5 al 10 marzo: Bonisoli inaugura domani a Palazzo Altemps la #settimanadeimusei

Per sei giorni ci sarà da sbizzarrirsi: tutti i musei e i siti statali dal 5 al 10 marzo saranno aperti gratuitamente per la #settimanadeimusei. Questa è una delle novità introdotte dalla nuova campagna del Mibac: #iovadoalmuseo. Per inaugurare questa sei giorni, il Ministro per i beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, si recherà in visita a Palazzo Altemps il 5 marzo alle ore 11.00. Con questa nuova iniziativa #iovadoalmuseo le giornate ad accesso gratuito sono aumentate, passando da 12 a 20 all'anno. Altra novità è il biglietto ridotto per i giovani dai 18 ai 25 anni che, nei giorni di apertura a pagamento, possono entrare con 2 euro. Inoltre, per migliorare l'offerta e aumentare la fruibilità dei luoghi della cultura del Mibac, 8 giornate gratuite sono autonomamente gestite dai direttori dei singoli siti o musei. Tutti i dettagli dell'iniziativa si possono trovare sul sito web dedicato: www.iovadoalmuseo.it o alla pagina www.beniculturali.it/iovadoalmuseo.

