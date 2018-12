Cultura, Bonisoli: «Arriva la Festa della Musica per Natale: concerti per Genova»

Torna anche quest’anno la Festa della Musica, promossa e patrocinata dal Mibac insieme con l’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica, con il contributo della Siae. La festa della Musica si terrà come consueto il 21 giugno, ma per la prima volta sono previste due anteprime, il 21 dicembre e il 21 marzo.



Per il 21 dicembre, o a ridosso di questa data, saranno dieci gli appuntamenti tra convegni, concerti, dibattiti, mostre, che si terranno in luoghi della cultura a Matera, Cosenza, Napoli, Salerno, Genova, Sassari e Firenze.

Mi sembra una iniziativa di ottima qualità – ha detto il Ministro per i Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli – che ha già riscosso ampio successo nelle precedenti edizioni e che questa volta si arricchisce di eventi anche in altri due momenti dell’anno. Il primo, con iniziative in programma in questi giorni e che vede come nucleo centrale la data del solstizio di inverno, proprio a ridosso del Natale. Sono inoltre particolarmente contento che una delle dieci tappe sia stata programmata a Genova. Dopo la tragedia del ponte Morandi il ritorno alla normalità passa anche attraverso eventi del genere

