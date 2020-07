Roma, l'assist di Beppe Grillo a Raggi: «Virgì, Roma nun te merita»

Beppe Grillo scende in campo per Virginia Raggi. E suona la sveglia ai vertici del M5S che ancora traccheggiano per dare alla sindaca di Roma la possibilità di ricandidarsi il prossimo anno alle elezioni di Roma (serve infatti una deroga allo Statuto e un voto su Rousseau.

Il Garante del Movimento spinge dunque l'inquilina del Campidoglio. E lo fa a modo suo, con un endorsement particolare: un sonetto in romanesco, firmato da Franco Ferrari, in cui Grillo rimarca l'ingratitudine dei romani nei confronti della prima cittadina: «Virgì, Roma nun te merita», titola infatti il sonetto.

«Pé questo ve dico che l’onesti dovrebbero pijà e valige, e, annassene, abbandonà sta città bella e zoccola. Si vincheno li vecchi partiti, sète fottuti. Nun se farà più gnente, e, si se farà quarcosa sarà pé volere de la magistratura. Ma voi, godete a sputà in faccia a na sindaca pulita, e testarda, una che le cose le fa. Pensatece , c’avete undici mesi de tempo, pé pensacce bene. O volete Roma, o sète morti, che Roma, quell’artri, se la magneno».

