Attacco a Meloni, insulti sessisti del prof universitario che si pente: «La mia testa è a disposizione del rettore»

«Non volevo offendere così Meloni, mi prendo la responsabilità: la mia testa è a disposizione del rettore», così si scusa il professore Giovanni Gozzini finito nella bufera per gli insulti con cui ha bersagliato la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. E dice che mediterà in silenzio sull'opportunità di chiamare la deputata. «Quello che dovevo dire l'ho detto, non volevo offendere in quel modo, ora starò il più silenzioso possibile, meglio che io stia zitto», assicura il docente. «Vediamo se chiamare la Meloni - sottolinea - aspetto che la notte porti consiglio».

APPROFONDIMENTI PERSONE Giorgia Meloni vola nei sondaggi ROMA Giorgia Meloni in aula attacca: «Se non ci fossimo noi Italia... L'INTERVISTA Governo, Boschi: «Nel Pd per le donne solo ruoli minori,... ROMA Sci, Meloni: «Italiani trattati come sudditi: è mazzata...

Anche il rettore dell'università di Siena torna sulla vicenda dell'attacco a Giorgia Meloni, insultata da Giovanni Gozzini, un docente del suo ateneo. E annuncia provvedimenti contro il professore. «Gozzini si è scusato prima con me e successivamente con un comunicato. È un professore di un certo livello e mai mi sarei aspettato un comportamento simile da lui, la cosa mi ha sorpreso parecchio». «Il primo sentimento è stato quello dell'indignazione per le parole usate da un membro della nostra comunità che in un certo senso la rappresenta, anche se la cosa non è avvenuta in classe - spiega - Frasi che hanno un contenuto sessista oltre che ingiurioso, pronunciate nei confronti prima di tutto di un componente del Parlamento e in secondo luogo di una donna». Intanto ribadisce: «Per domani mattina ho già convocato il mio ufficio legale e valuteremo con i membri del collegio di disciplina tutti i provvedimenti che la normativa prevede. La cosa è delicata - sottolinea il rettore - e credo sia opportuno fare una valutazione serena».

Ma cosa è successo?

«Ieri sera m’è preso il mal di miserere quando ho sentito quell’ortolana della Meloni(...) Datemi dei termini: una rana dalla bocca larga? Una vacca? Una scrofa? Cosa devo dire?» Così il professor Giovanni Gozzini, docente di storia dell’università di Siena, ha apostrofato nel corso di una trasmissione radiofonica Giorgia Meloni, scatenando - e come darle torto - non solo la reazione indignata sui social della diretta interessata e del suo partito («l’ateneo cacci il prof», dice FdI) quanto dell’intero mondo politico. Lei, Meloni, ha pubblicato sul suo profilo la conversazione radiofonica .

Ringrazio il Presidente Mattarella che mi ha telefonato per esprimermi personalmente la sua solidarietà in seguito agli insulti osceni ricevuti oggi. È un gesto che ho apprezzato molto, e che ribadisce con fermezza il limite invalicabile, in una democrazia, tra critica e violenza — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) February 20, 2021

Messaggi di solidarietà sono arrivati dal presidente Sergio Mattarella, che ha chiamato la Meloni, e dalla neo-ministra dell’Università Cristina Messa.

Ringrazio il Presidente Mattarella che mi ha telefonato per esprimermi personalmente la sua solidarietà in seguito agli insulti osceni ricevuti oggi. È un gesto che ho apprezzato molto, e che ribadisce con fermezza il limite invalicabile, in una democrazia, tra critica e violenza — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) February 20, 2021

Il rettore dell’Ateneo toscano Francesco Frati si è invece scusato, proprio come ha fatto anche il protagonista dell’uscita, il professor Gozzini: «Presento le mie scuse per il linguaggio usato - si legge in una nota diffusa dal docente, in passato assessore in quota Pd - Non è mio costume».

Ma la polemica non si placa. Oggi continuano a piovere messaggi di solidarietà alla leader di FdI. Anche la sindaca Virginia Raggi ha scritto che la violenza verbale non è tollerabile.

Ultimo aggiornamento: 13:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA