Apostolico, il sondaggio: la metà degli italiani ritiene sbagliata la decisione della giudice di Catania

Circa metà degli italiani ritiene sbagliata la decisione della giudice Iolanda Apostolico di liberare i tre migranti tunisini, contestata dal premier Giorgia Meloni e dalla maggioranza di centrodestra. Un dato ancor più significativo se si pensa che solo un terzo degli intervistati si dice apertamente d'accordo con la decisione del tribunale di Catania, mentre il 21% non ha un'idea precisa. Lo rivela il sondaggio di di Alessandra Ghisleri pubblicato sulla Stampa.

Apostolico, come noto, aveva deciso di non convalidare il trattenimento di alcuni migranti nel centro di Pozzallo, giudicando il decreto Piantedosi «illegittimo in più parti» e in contrasto con la normativa europea. Una decisione criticata dal centrodestra anche per alcuni alcuni like e post sul profilo social della giudice Apostolico e di suo marito, poi per la presenza del magistrato a una manifestazione del 2018 in cui si chiedeva lo sbarco dei migranti sulla nave Diciotti e si contestava l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nel frattempo è spuntato un terzo video di quell'episodio.

Gli altri numeri

Secondo il sondaggio, poi, gli italiani che ritengono l'immigrazione «un fatto naturale, strutturale» sono ad oggi la maggioranza, ossia il 57%: a vederla così sono soprattutto gli elettori di centrosinistra (Pd 87%, ex terzo polo 85%), mentre nel M5s la percentale cala al 75%. Nel centrodestra i numeri scendono ancora, fermandosi al 47% degli elettori di FdI mentre un po' a sorpresa la vedono allo stesso modo gli elettori di Forza Italia e Lega (entrambi al 36%). Il 23% degli intervistati ritiene invece che il fenomeno migratorio sia «un’invasione generata a tavolino» per mettere in difficoltà il governo; percentuale che scende al 10% rispetto a coloro che ritengono gli sbarchi costruiti ad arte dal governo per «“giustificare” la mano dura» e chiedere l'intervento dell'Europa.

Infine, la maggioranza degli elettori concorda sulla recente misura del governo per agevolare l'espulsione dei soggiornanti di lungo periodo «per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato» (63% degli intervistati favorevoli, con gli elettori di Italia viva al 76%).

Cittadini d'accordo (media del 66%) anche rispetto alle novità sui minori, con la previsione che - se hanno più di 16 anni - possano soggiornare con gli adulti e siano espulsi in caso di falsa attestazione dell'età.