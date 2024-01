Andrea Pezzotta candidato a Bergamo, chi è l'avvocato dei genitori di Yara Gambirasio scelto dal centrodestra

Ora è ufficiale: dopo giorni in cui si rincorrevano voci il centrodestra ha scelto come candidato sindaco a Bergamo Andrea Pezzotta, noto avvocato e legale dei genitori di Yara Gambirasio. Oggi la riunione dei coordinatori regionali lombardi del centrodestra, ovvero Carlo Maccari per Fratelli d'Italia, Fabrizio Cecchetti per la Lega, Alessandro Sorte per Forza Italia e Alessandro Colucci (Noi moderati), «ha condiviso, all'unanimità, sul nome dell'avvocato Andrea Pezzotta quale candidato unitario del centrodestra per le prossime elezioni amministrative per il Comune di Bergamo, con l'unanime convinzione - hanno spiegato in una nota - che si tratti della figura più indicata per vincere le elezioni e garantire alla città di Bergamo il miglior sindaco possibile».

Andrea Pezzotta, chi è

Avvocato penalista, difensore anche dello storico capo ultrà dell'Atalanta, Pezzotta è stato assessore all'Urbanistica nell'ultima giunta di centrodestra a Bergamo, quella di Franco Tentorio che restò in carica dal 2009 al 2014.